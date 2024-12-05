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Мэрия Сочи выиграла суд с фирмой «Мацеста Капитал» на 89 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края отказал АО «Мацеста Капитал» во взыскании 89 млн руб. с мэрии Сочи. Решение суда опубликовано в картотеке дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из материалов дел следует, что компания обратилась в суд с требованием о взыскании с Росимущества 5 млн руб. ущерба за стоимость зеленых насаждений. Вместе с тем фирма пыталась отсудить солидарно с мэрии Сочи и Росимущества 84 млн руб. — сумма внесенной арендой платы с 2020 по 2023 год. Спорная территория расположена в поселке Прогресс в Хостинском районе, ее площадь составляет более 775 тыс. кв. м. Договор аренды участка между Росимуществом и ОАО «Мацестинский чай» был заключен в 2005 году. Однако спустя два года вид разрешенного использования земли был измен с «сельскохозяйственное использование» на «комплекс жилой застрой с объектами общественного назначения».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Мацеста Капитал» зарегистрировано в 2007 году в Сочи. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Учредитель — Константин Туршу. Убыток фирмы за 2023 год составил 2 млн руб.

В 2008 года ОАО «Мацестинский чай» передало права и обязанности по договору аренды спорного участка АО «Мацеста Капитал». В 2022 году Хостинский районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры РФ признал недействительной сделку по договору аренды спорной территории.

Суд пришел к выводу о том, что Росимущество, заключая договор с ОАО «Мацестинский чай», действовало в интересах коммерческой организации.

«Спорный земельный участок не может относится к муниципальной собственности, в связи с чем действия ТУ Росимущества по передаче участка в муниципальную собственность неправомерны. Характер заключенного договора аренды не предусматривал произвольное изменение вида разрешенного использования предмета аренды»,— говорится в решениях судов.

Кроме того, суды указали, что земли не использовались для сельскохозяйственной деятельности, а «выводились для осуществления застройки земель сельскохозяйственного назначения».

Тат Гаспарян

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