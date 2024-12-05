Застройщики элитного ЖК «Абсолют» в Сочи выплатят долг фирмы на 640 млн рублей

Учредителей ООО «Сочи-Абсолют», возводившей в Сочи элитный ЖК «Абсолют», Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности на сумму 640,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Малик Байрамбеков Фото: Малик Байрамбеков

Согласно материалам дела, к ответственности в размере 640,5 млн руб. привлечены Геннадий и Ирина Стародуб. Также по долгам компании на сумму 28,2 млн руб. должен ответить финдиректор общества Олег Ципурдей. Однако учредитель и гендиректор компании Ирина Стародуб скончалась в 2019 году, находясь под домашним арестом в ходе судебного процесса о мошенничестве со средствами дольщиков, а Олег Ципурдей погиб в ходе спецоперации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сочи-Абсолют» зарегистрировано в 2001 году в Сочи. Основной вид деятельности — торговля розничная в неспециализированных магазинах. Учредитель — Марина Ярлыченко-Стародуб. Убыток компании за 2020 год составил 12,6 млн руб. Кубанский арбитражный суд признал в 2018 году компанию банкротом, банкротство инициировали обманутые дольщики.

По долгам жены предстоит ответить господину Стародубу.

Фирма начала строительство ЖК «Абсолют» в 2012 году, 21-этажный дом (224 квартиры) должны были ввести в эксплуатацию в 2015 году. Однако здание к тому моменту строители довели лишь до восьмого этажа, после чего все работы остановились. Проверки правоохранителей выявили многочисленные нарушения в деятельности застройщика, в частности, выяснилось, что одни и те же помещения продавались по несколько раз. В отношении гендиректора ООО «Сочи-Абсолют» Ирины Стародуб и коммерческого директора Олега Ципурдея возбудили уголовные дела.

Права на недостроенный дом и участок в 2022 года перешли Фонду развития территории. Дольщикам компенсировали убытки в сумме 939 млн руб. Объем субсидиарной ответственности семьи владелицы ООО «Сочи-Абсолют» — это разница между стоимостью имущества, полученного Фондом, и его расходами на выплаты дольщикам.

Тат Гаспарян