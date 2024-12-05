В Сириусе тестируют систему контроля за порядком на мусорных площадках

На федеральной территории Сириус на улице Крамского тестируют комплекс интеллектуального видеомониторинга и превентивного реагирования за порядком на мусорных площадках. Система в режиме реального времени фиксирует нарушения и автоматически предупреждает нарушителей об ответственности, сообщает пресс-служба Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Система компьютерного зрения запускает сценарий соответствующего голосового оповещения — в частности, предупреждает об административной ответственности в режиме реального времени. Если же человек не реагирует, диспетчер может передать данные о нарушении в отдел полиции для привлечения к административной ответственности»,— пояснил директор по развитию и научной работе компании «Видеофор — Юг» Василий Земский.

Искусственный интеллект отслеживает экологические нарушения, перемещение бездомных животных и прогнозирует заполняемость контейнеров для своевременного вызова коммунальных служб. В частности, комплекс может зафиксировать брошенные вне баков бытовые отходы. В Сириусе отметили, что технология за месяц тестирования помогла почти вдвое снизить количество фактов переполнения контейнеров.

Вячеслав Рыжков