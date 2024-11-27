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Коммерсантъ FM
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Верховный суд ликвидировал Партию дела

Верховный суд ликвидировал Партию дела, сообщили ТАСС в суде. В апреле Верховный суд приостановил деятельность партии, поскольку Минюст выявил нарушение в ее уставе. В частности, нарушением было признано отсутствие в нем упоминания об органах публичной власти федеральных территорий.

Партия дела была учреждена в октябре 2012 года. Ее основатель — президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. Минюст добивался приостановки деятельности партии с ноября 2023 года. В ведомстве не признают итоги съезда, который должен был исправить нарушения, выявленные ранее в ходе проверки.

Подробнее о претензиях к партии — в материале «Ъ» «Партию дела отправили по замкнутому кругу».

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