Верховный суд ликвидировал Партию дела, сообщили ТАСС в суде. В апреле Верховный суд приостановил деятельность партии, поскольку Минюст выявил нарушение в ее уставе. В частности, нарушением было признано отсутствие в нем упоминания об органах публичной власти федеральных территорий.

Партия дела была учреждена в октябре 2012 года. Ее основатель — президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. Минюст добивался приостановки деятельности партии с ноября 2023 года. В ведомстве не признают итоги съезда, который должен был исправить нарушения, выявленные ранее в ходе проверки.

Подробнее о претензиях к партии — в материале «Ъ» «Партию дела отправили по замкнутому кругу».