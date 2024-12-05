Слуцкий назвал вбросом информацию о выдвижении дочери Жириновского на выборы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отрицает, что в партии обсуждают выдвижении дочери Владимира Жириновского на выборы в Госдуму. Замглавы фракции ЛДПР Станислав Наумов ранее подтвердил «Ъ» информацию о планах выдвижения Анастасии Боцан-Харченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Не обсуждался у нас вопрос (выдвижения.— "Ъ") Анастасии Владимировны. Анастасия Владимировна работает управляющей фондом Жириновского. Вопрос выборов и вхождения в руководящие органы — это вбросы, и у нас они не обсуждались. (Мы будем.— "Ъ") Использовать любовь к Владимиру Вольфовичу, которой Настя нас заряжает»,— сказал Леонид Слуцкий.

Станислав Наумов ранее сказал «Ъ», что ЛДПР уже готовится к выборам 2026 года и «безусловно, Анастасия Владимировна — ключевая часть проекта». Он выражал уверенность, что госпожа Боцан-Харченко будет в списке кандидатов.

Анастасия Боцан-Харченко (Петрова) родилась в 1983 году в Москве в незарегистрированном союзе Владимира Жириновского и Татьяны Тезиковой. В 2010 году вышла замуж за Аркадия Боцан-Харченко. В 2018–2022 годах тот работал вице-губернатором Владимирской области, его отец Александр Боцан-Харченко с 2019 года работает послом России в Сербии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дочь за отца».

Леонид Уварчев, Григорий Лейба