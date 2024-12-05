Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Слуцкий назвал вбросом информацию о выдвижении дочери Жириновского на выборы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отрицает, что в партии обсуждают выдвижении дочери Владимира Жириновского на выборы в Госдуму. Замглавы фракции ЛДПР Станислав Наумов ранее подтвердил «Ъ» информацию о планах выдвижения Анастасии Боцан-Харченко.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Не обсуждался у нас вопрос (выдвижения.— "Ъ") Анастасии Владимировны. Анастасия Владимировна работает управляющей фондом Жириновского. Вопрос выборов и вхождения в руководящие органы — это вбросы, и у нас они не обсуждались. (Мы будем.— "Ъ") Использовать любовь к Владимиру Вольфовичу, которой Настя нас заряжает»,— сказал Леонид Слуцкий.

Станислав Наумов ранее сказал «Ъ», что ЛДПР уже готовится к выборам 2026 года и «безусловно, Анастасия Владимировна — ключевая часть проекта». Он выражал уверенность, что госпожа Боцан-Харченко будет в списке кандидатов.

Анастасия Боцан-Харченко (Петрова) родилась в 1983 году в Москве в незарегистрированном союзе Владимира Жириновского и Татьяны Тезиковой. В 2010 году вышла замуж за Аркадия Боцан-Харченко. В 2018–2022 годах тот работал вице-губернатором Владимирской области, его отец Александр Боцан-Харченко с 2019 года работает послом России в Сербии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дочь за отца».

Леонид Уварчев, Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...