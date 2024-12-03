Матвиенко попросила разъяснить регионам переход на клинические рекомендации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Министерство здравоохранения России провести разъяснительную работу с медицинскими организациями в регионах, чтобы подготовить их к переходу на обязательные клинические рекомендации. По ее словам, недопонимание между Минздравом и медицинскими работниками может привести к напряжению. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей»,— сказал госпожа Матвиенко во время ежегодного совещания со статс-секретарями (цитата по ТАСС).

Статс-секретарь—заместитель министра здравоохранения Сергей Салагай в ответ заявил, что по этому вопросу уже была проведена встреча с медицинской общественностью. Также Минздрав сейчас готовит дополнительные предложения. Вице-спикер Совфеда Инна Святенко, в свою очередь, предложила правительству и Минздраву провести в декабре селектор для оценки готовности регионов к реализации новых рекомендаций.

Статья о клинических рекомендациях была включена в закон «Об основах охраны здоровья граждан» в 2018 году. Сроки перехода были продлены до 1 января 2025 года после принятия поправок в декабре 2023 года. После принятия поправок ассоциация иностранных фармкомпаний «Инфарма» направила в Минздрав письмо, в котором указала, что полный переход на клинические рекомендации по оказанию медпомощи фактически откладывается на 2026 год.

Подробнее об этом — в материале «Лечение с пролонгацией».