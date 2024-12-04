Главные новости за 4 декабря. Сочи

Руководитель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту смерти ребенка в санатории в Сочи.

Ремонт сочинского аэропорта почти за 10 млрд руб. выполнит структура ГК «Нацпроектстрой» — компания «Дороги и мосты». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок — завершено определение подрядчика, который проведет работы.

В Сочи полицейские задержали треш-стримершу из Перми. Она скандалила в салоне продажи нагревателей табака. Суд приговорил дебоширку к двум суткам ареста.

С марта 2025 года в Сириусе частично введут запрет на движение электросамокатов, особенно в недавно обустроенных общественных пространствах и пешеходных аллеях.

На новогодние праздники россияне чаще всего выбирают круизы по Черному морю с отправлением из Сочи в Турцию. Спрос на такие маршруты вырос на 25% по сравнению с прошлым годом.

В Сочи из границ города исключили 5,5 тыс. га земли, которые должны были быть застроены домами. Это земли, которые вернули в категорию сельхозназначения.

Жители Сочи подали на прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 400 обращений. Ни одно из них не прозвучало в прямом эфире, однако, как заявил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин, городские власти приняли вопросы в работу.

В Сочи в период новогодних праздников не будут взимать оплату на городских платных парковках. Они будут бесплатны согласно праздничным датам в производственном календаре.