В категорию сельхозназначения в Сочи вернули 5,5 тысячи гектаров земли

В Сочи из границ города исключили 5,5 тыс. га земли, которые должны были быть застроены домами. Это земли, которые вернули в категорию сельхозназначения, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время прямой линии в среду, 4 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава региона ответил на вопрос, касающийся принятия генпланов в городах Краснодарского края. Губернатор отметил, что дома жителей сносить не будут. В Геленджике из границы города исключили 490 га, в Новороссийске — 2 тыс. га, в Горячем Ключе — 1,5 тыс. га, в Краснодаре — 31 тыс. га, которые должны были быть застроены домами. Их больше никогда не будут застраивать, заявил глава края.

За время проведения прямой линии общее количество вопросов, которые задали жители Кубани губернатору, превысило 11 тыс. Основными темами стали ЖКХ и транспорт. При этом ни одного вопроса из Сочи в ходе прямой линии озвучено не было.

«Ъ-Сочи» писал, что в начале прямой линии губернатор отметил развитие санаторно-курортного комплекса Сочи. В качестве примера развития туристической отрасли глава региона также привел Анапу.

Вячеслав Рыжков