В новогодние каникулы в Сочи парковки будут бесплатными

В Сочи в период новогодних праздников не будут взимать оплату на городских платных парковках. Они будут бесплатны согласно праздничным датам в производственном календаре, уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В прошлые новогодние праздники в Сочи и Новороссийске парковки также были бесплатными. С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 в Сочи такие участки определили на 16 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. При этом в Краснодаре в прошлый Новый год не стали отменять оплату парковок.

«Ъ-Сочи» писал, что за первое полугодие 2024 года парковку на курорте оплатили более 280 тыс. раз. Средняя загруженность парковочного пространства на курорте сегодня составляет 85%.

Платные парковки в Сочи действуют на 32 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. Час парковки стоит от 48 до 100 руб. Зону платных парковок в городе расширили летом 2024 года. С 5 августа в Центральном районе города начали функционировать новые платные парковочные места на улицах Роз и Воровского.

Вячеслав Рыжков