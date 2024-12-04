В 2025 году в Сириусе частично запретят движение электросамокатов

С марта 2025 года в Сириусе частично введут запрет на движение электросамокатов, особенно в недавно обустроенных общественных пространствах и пешеходных аллеях. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках принятого Советом федеральной территории Сириус решения движение электросамокатов ограничат в ландшафтном парке «Музыкальный сад». Ограничения введут и в Олимпийском парке, где передвижение электросамокатов будет разрешено только на специально выделенных участках. Также на ряде улиц и в некоторых зонах установят максимальную скорость движения для повышения безопасности.

Это решение приняли с целью создания комфортной городской среды, снижения уровня аварийности и травматизма. Глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин подчеркнул важность учета различных факторов при принятии этого решения. ФТ развивается в концепции современного высокотехнологичного города, ориентированного на интересы жителей и гостей Сириуса.

«Ъ-Сочи» писал, что на федеральной территории с 1 сентября действуют новые правила для электросамокатов и средств индивидуальной мобильности, содержащие ограничение скорости в отдельных зонах. Например, около пешеходных переходов и образовательных учреждений скорость ограничена до 10 км/ч, а на некоторых участках Олимпийского проспекта — до 15 км/ч.

Мария Удовик