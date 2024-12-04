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Сочинские полицейские задержали треш-стримершу из Перми

В Сочи полицейские задержали треш-стримершу из Перми. Она скандалила в салоне продажи нагревателей табака, сообщает пресс-служба городского УВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, приезжая провоцировала конфликт из-за того, что ей не предложили кофе. Стримерша ругалась матом, снимала видео на телефон, а позже выложила кадры в свои аккаунты в соцсетях.

На запись обратили внимание сотрудники сочинской полиции. Приезжую задержали. В ее отношении составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). До суда фигурантка пробудет в камере для задержанных.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 2 декабря обнаружили тело приезжего. Инцидент произошел в Центральном районе Сочи. Личность погибшего удалось установить — он некоторое время назад приехал в город, употреблял алкоголь. Причины смерти устанавливаются.

Вячеслав Рыжков

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