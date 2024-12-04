Сочинский суд арестовал треш-стримершу из Пензы

Суд в Сочи арестовал стримершу из Пензы, ранее задержанную за мелкое хулиганство. Она скандалила в салоне продажи нагревателей табака, напомнили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) рассмотрел Центральный районный суд курорта. Из-за того, что ей не предложили кофе, фигурантка начала оскорблять сотрудника табачного магазина. Все происходящее она снимала на видео, а затем выложила запись в интернет.

Суд признал приезжую виновной. Ее арестовали на двое суток.

«Ъ-Сочи» писал, что приезжую задержали полицейские, обнаружив опубликованные ей кадры в соцсетях. До суда фигурантка была в камере для задержанных.

Вячеслав Рыжков