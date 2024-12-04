Аэропорт Сочи за 10 млрд рублей отремонтирует структура ГК «Нацпроектстрой»

Ремонт сочинского аэропорта почти за 10 млрд руб. выполнит структура ГК «Нацпроектстрой» — компания «Дороги и мосты». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок — завершено определение подрядчика, который проведет работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Победителем конкурса стала московская компания «Дороги и мосты» («ДиМ»), входящая в холдинг «Нацпроектстрой». Компания стала единственным участником конкурса, предложив цену 9,8 млрд руб. В карточке на сайте госзакупок сказано, что контракт заключат с участником «ДиМ». Заказчиком выступило ФКУ «Ространсмодернизация» (находится в ведении Минтранса). Средства на реконструкцию аэропорта выделили из федерального бюджета.

«Ъ-Сочи» писал, что в воздушной гавани планируют отремонтировать взлетно-посадочные полосы, сооружения места стоянки воздушного судна, а также сооружения систем безопасности авиаполетов и другие объекты. Размеры полос и рулежных дорожек после выполнения работ должны остаться прежними. Сейчас в аэропорту две ВПП и сеть рулежных дорожек общей протяженностью более 4,3 тыс. м с шириной 40,5 м. Площадь перрона и мест стоянок составляет порядка 219 тыс. кв. м.

Работы выполнят в три стадии. Полностью их должны завершить к 2028 году.

Вячеслав Рыжков