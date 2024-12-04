Глава СКР требует доклад о расследовании смерти ребенка в санатории в Сочи

Руководитель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту смерти ребенка в санатории в Сочи. В комментариях в аккаунте информационного центра СКР «ВКонтакте» обратился отец шестилетнего ребенка, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отец погибшего выразил несогласие с результатами установления обстоятельств смерти ребенка. В мае 2024 года мальчик находился на теннисном корте одного из санаториев и ударился о металлическую ручку держателя сетки, несовершеннолетний получил проникающую рану живота. По мнению отца ребенка, малолетний скончался в результате ненадлежащего оказания ему медицинской помощи. Заявитель настаивает на неполноте расследования.

В инфоцентре отметили, что ситуация ранее освещалась в СМИ. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю.

Господин Бастрыкин дал поручение руководителю кубанского следкома Андрею Маслову доложить о результатах расследования уголовного дела. В центральном аппарате ведомства будут держать исполнение поручения на контроле.

Вячеслав Рыжков