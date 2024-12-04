Сочинцы подали на прямую линию губернатора 400 обращений

Жители Сочи подали на прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 400 обращений. Ни одно из них не прозвучало в прямом эфире, однако, как заявил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин, городские власти приняли вопросы в работу.

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«Больше всего — по ЖКХ, благоустройству, транспорту. Как правило, это точечные проблемы отдельных улиц и микрорайонов. По каждому дадим горожанам обратную связь о возможных решениях»,— написал мэр.

Господин Прошунин отметил, что губернатор в ходе прямой линии поставил задачу сократить в курортных городах объемы коммерческого жилищного строительства и в первую очередь развивать санаторно-курортную отрасль. «В Сочи восстанавливаем исторические здравницы, создаем новые места в отелях»,— написал глава города.

Мэр обратил также внимание, что в Сочи запущен непрерывный цикл социального строительства. В 2024 году на курорте построили школу и три детсада.

«Ъ-Сочи» писал, что, по словам Вениамина Кондратьева, на курорте в категорию сельхозназначения вернули 5,5 тыс. га земли. Их больше никогда не будут застраивать.

Прямая линия губернатора Кубани длилась около 4,5 часов. За все время с момента анонса эфира жители региона суммарно подали более 11 тыс. обращений.

Вячеслав Рыжков