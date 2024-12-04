Круизы из Сочи в Турцию стали самыми популярными на новогодние каникулы

На новогодние праздники россияне чаще всего выбирают круизы по Черному морю с отправлением из Сочи в Турцию. Спрос на такие маршруты вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщает круизном центре «Инфофлот», входящем в Российский союз туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

С окончанием речной навигации в России туристы все чаще предпочитают морские круизы по международным направлениям. По данным круизного центра, наибольший интерес вызвали маршруты из Сочи в Турцию на борту лайнера «Астория Гранде». Стоимость недельного путешествия начинается от 150 тыс. руб. на человека, не учитывая стоимость авиабилетов до курорта.

Генеральный директор компании Андрей Михайловский подчеркнул, что этот маршрут является уникальным предложением на рынке, ориентированным исключительно на русскоговорящих туристов.

Мария Удовик