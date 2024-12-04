Нижнесинячихинский музей-заповедник отреставрирует Спасо-Преображенскую церковь

Арбитражный суд Свердловской области обязал Нижнесинячихинский музей-заповедник отреставрировать Спасо-Преображенскую церковь. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. Иск подало управление госохраны объектов культурного наследия области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасо-Преображенский храм имеет статус историко-архитектурного памятника федерального значения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Спасо-Преображенский храм имеет статус историко-архитектурного памятника федерального значения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам депутата Госдумы по Свердловской области Андрея Альшевских, музей должен был начать реставрацию в 2020 году, но к работе не приступил.

Спасо-Преображенская церковь построена в период между 1794 и 1823 годами. Она — единственный на Урале образец сибирского барокко. Сейчас принадлежит Нижнесинячихинскому музею-заповеднику. В церкви находится музей уральской народной живописи.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал распорядительную дирекцию министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) отреставрировать памятник архитектуры в Литературном квартале Екатеринбурга. По решению суда ведомство должно разработать проект реставрации здания и провести ее.

Ксения Тарских