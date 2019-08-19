Суд обязал власти Екатеринбурга отреставрировать старинный дом в Литературном квартале

Ленинский райсуд Екатеринбурга обязал распорядительную дирекцию министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) отреставрировать памятник архитектуры — усадьбу Злоказова на улице Пролетарской, 3 в Литературном квартале Екатеринбурга.

Ранее прокуратура Кировского района проверила состояние здания (по закону о государственной охране объектов культурного наследия), выяснилось, что оно разрушается, а МУГИСО, за которым закреплено хозяйственное ведение здания, не принимает меры по его сохранности. По решению суда ведомство должно разработать проект реставрации здания и провести ее.

Усадьба Злоказова — это городской двухэтажный особняк, расположенный в центре Екатеринбурга, принадлежавший известному фабриканту Злоказову. Здание построено в первой половине XIХ века. Фасад усадьбы Злоказова выполнен в стиле эклектики. Свой окончательный вид особняк приобрел после реконструкции, проводившейся в 1880–1890 годах. В прошлом году МУГИСО пыталось продать усадьбу за 154,8 млн руб. Однако покупателя не нашли.