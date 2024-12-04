Роскошная жизнь некоторых чиновников Татарстана и приговор за торговлю людьми

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов рассказал о том, как изучаются личности чиновников, и удивился роскошной жизни некоторых госслужащих. Господин Суяргулов также возмутился количеством стран, названиями отелей, куда приезжают некоторые чиновники.

В Казани вынесли приговор трем иностранным гражданам по делу о торговле людьми и эксплуатации труда инвалидов. Сообщается, что осужденные угрожали инвалидам применением насилия и использовали их труд для получения денежных средств от жителей столицы Татарстана.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов осудил депутатов районного совета, которые решили уволить экс-главу Тукаевского района Фаила Камаева по собственному желанию. Решение объяснили тем, что вина бывшего руководителя района еще не была доказана. Альберт Суяргулов предположил, что депутаты района посчитали работу ведомств неквалифицированной.

Стоимость проезда на платных участках дорог, включая трассы Алексеевское — Альметьевск и Вознесенский тракт, еще не обсуждалась на уровне раиса Татарстана. Как уточнили в пресс-службе руководителя республики, говорить о размере стоимости проезда по автомобильным дорогам еще рано.

В селе Большие Ачасыры Зеленодольского района Татарстана планируют отреставрировать дом, в котором родился татарский писатель Каюм Насыри. Проект реставрации прошел государственную историко-культурную экспертизу.

В Татарстане проживает 970 тыс. жителей, страдающих редкими заболеваниями. В регионах пациенты с такими диагнозами смогут получить федеральное финансирование.

Госсовет Татарстана предложил разрешить субъектам РФ создавать государственные академии наук в форме бюджетных учреждений. Согласно проекту закона, субъект России сможет быть учредителем и собственником имущества учреждения. Планируется, что полномочия учредителя и собственника имущества будет осуществлять высший исполнительный орган региона.

В больнице Зеленодольска скончался главный конструктор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро Виктор Кашкин. Он попал в реанимацию после ДТП со скорой помощью в Казани.

Расследование уголовного дела экс-главы Кировского и Московского районов Сергея Миронова завершено. Сейчас обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

Диана Соловьёва