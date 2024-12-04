В Казани скончался главный конструктор ЗПКБ после ДТП со скорой помощью

Ночью в больнице Зеленодольска скончался главный конструктор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро (ЗПКБ) Виктор Кашкин. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

Виктор Кашкин попал в реанимацию после ДТП со скорой помощью, где он находился вместе со своей женой.

Ранее стало известно, что в Казани произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и «Лады Гранта». Водитель скорой ехал из Зеленодольска к 7-й городской клинической больнице. Сообщалось, что в ДТП пострадали 5 человек, среди которых 79-летний пациент и его 76-летняя супруга.

Диана Соловьёва