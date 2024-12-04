В Казани завершили расследование уголовного дела экс-главы двух районов

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Кировского и Московского районов Сергея Миронова завершено. Об этом рассказал заместитель руководителя СУ СК России по Татарстану Марсель Дулкарнаев на пресс-конференции.

Сейчас обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

Ранее стало известно, что Сергею Миронову продлили арест до 15 декабря. Бывшего главу двух районов обвиняют по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное служебным лицом в крупном размере), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Диана Соловьёва