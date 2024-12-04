В Татарстане отреставрируют дом, где родился писатель Каюм Насыри
В селе Большие Ачасыры Зеленодольского района Татарстана начнут реставрацию дома, где родился татарский просветитель, учёный и писатель Каюм Насыри. Проект реставрации прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.
В Татарстане отреставрируют дом, где родился писатель Каюм Насыри
Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
Реставрационные работы затронут фасад, крышу, оконные проёмы и внутренние помещения. Особое внимание уделят восстановлению исторического облика дома: будет отремонтирована деревянная обшивка фасадов, восстановлены резные наличники и уникальный фриз с фигурными кронштейнами. Инженерные сети заменят на современные, при этом здание адаптируют для маломобильных групп населения.
Проект также предусматривает реставрацию кровли, находящейся в аварийном состоянии. Материалы, использованные при строительстве, будут максимально сохранены или заменены аналогичными.
После реставрации дом продолжит функционировать как музейная часть комплекса, посвящённого трудам и наследию Каюма Насыри.
В августе сообщалось, что в Казани отреставрируют дом, в котором жил татарский просветитель Каюм Насыри. Дом является объектом культурного наследия.