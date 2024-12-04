Стоимость проезда на платных участках дорог, включая трассы Алексеевское — Альметьевск и Вознесенский тракт, ещё не обсуждалась на уровне главы республики. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость проезда по платным дорогам в Татарстане не обсуждалась на уровне раиса

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Стоимость проезда по платным дорогам в Татарстане не обсуждалась на уровне раиса

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Как уточнили в пресс-службе, проекты постановлений о стоимости проезда находятся на стадии экспертизы и не имеют юридической силы. После завершения анализа документы будут представлены раису Татарстана для принятия окончательного решения.

«На сегодняшний день ни один документ в адрес Рустама Нургалиевича Минниханова не поступал. Вопрос на уровне главы региона не рассматривался. Говорить о размере стоимости проезда преждевременно», — сообщили в пресс-службе.

3 декабря был опубликован проект постановления Кабинета Министров Татарстана, согласно которому стоимость проезда по трассе Алексеевское — Альметьевск, входящей в состав платной дороги Шали — Бавлы, составит от 23 до 75 рублей за километр в 2025 году. Сейчас документ проходит антикоррупционную проверку.

Инвестор проекта строительства дороги, основатель компании «СМП Нефтегаз» Фоат Комаров, в комментарии для «Ъ Волга-Урал» выразил несогласие с предложенными тарифами, заявив, что они не были согласованы с инвесторами.

Анар Зейналов