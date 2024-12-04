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Прокурор Татарстана удивился роскошной жизни некоторых чиновников

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов рассказал о новых направлениях в расследовании коррупционных нарушений и как изучаются личности чиновников. Господин Суяргулов удивился стилем жизни некоторых госслужащих. Об этом прокурор Татарстана рассказал на пресс-конференции.

Прокурор Татарстана удивился роскошной жизни некоторых чиновников

Прокурор Татарстана удивился роскошной жизни некоторых чиновников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прокурор Татарстана удивился роскошной жизни некоторых чиновников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я некоторые (названия брендов) даже произнести не могу, а у него там целый набор: Gucci, Armani, Louis Viton. Моднейший человек. Просто амбассадор в Татарстане всех брендов дорогущей одежды и люксовых авто. Неужели вы, уважаемые чиновники, думаете, что сидящие здесь офицеры какие-то мальчишки? Неужели вы думаете, что мы не можем работать?», — заявил Альберт Суяргулов.

Прокурор Татарстана возмутился количеством стран, названиями отелей, куда приезжают некоторые чиновники.

На пресс-конференции прокурор Татарстана также осудил депутатов, которые уволили бывшего главу Тукаевского района Фаила Камаева по собственному желанию.

Диана Соловьёва

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