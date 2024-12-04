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В Казани осудили 3 человек по делу о торговле людьми и эксплуатации труда инвалидов

В Казани огласили приговор группе из трех человек по делу о торговле людьми и эксплуатации труда инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По материалам дела, с 2018 по 2021 год участники группы поставили в зависимое положение четырех инвалидов. Фигуранты угрожали людям с ограниченными возможностями здоровья применением насилия. Обвиняемые бесплатно использовали труд инвалидов для получения денежных средств от жителей Казани.

Фигуранты свою вину не признали. Суд признал обвиняемых виновными по п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч. 3 ст. 127.2 УК РФ. Одному из фигурантов назначили наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, двум другим — по 8,5 года колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. За осужденными сохраняется право на обжалование.

Диана Соловьёва

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