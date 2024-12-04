Прокурор Татарстана осудил депутатов, вступившихся за экс-главу Тукаевского района
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов осудил депутатов, которые решили уволить бывшего главу Тукаевского района Фаила Камаева по собственному желанию. Об этом господин Суяргулов заявил на пресс-конференции.
Прокурор Татарстана осудил депутатов, вступившихся за экс-главу Тукаевского района
Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана
Альберт Суяргулов зачитал решение совета Тукаевского района, на котором депутаты решили уволить Фаила Камаева по собственному желанию. решение приняли, т.к. вина не была доказана и расследование уголовного дела не завершено. Прокурор Татарстана предположил, что депутаты посчитали работу ведомств неквалифицированной, раз решили, что вина экс-руководителя района не доказана.
«У меня возникает вопрос к этим депутатам сейчас: а что вы скажете теперь мне, когда Камаев подписал досудебное соглашение со следствием и признал свою вину?» — заявил Альберт Суяргулов.
Фаила Камаева арестовали в апреле по подозрению в получении взятки от представителя одной из коммерческих организаций на 1,3 млн руб.
Прокуратура подавала иск в Набережночелнинский городской суд, в котором пыталась оспорить формулировку увольнения бывшего главы района Татарстана. Верховный суд вернул в суд Челнов иск об отставке Фаила Камаева.