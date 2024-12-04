Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов осудил депутатов, которые решили уволить бывшего главу Тукаевского района Фаила Камаева по собственному желанию. Об этом господин Суяргулов заявил на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Татарстана осудил депутатов, вступившихся за экс-главу Тукаевского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана Прокурор Татарстана осудил депутатов, вступившихся за экс-главу Тукаевского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Альберт Суяргулов зачитал решение совета Тукаевского района, на котором депутаты решили уволить Фаила Камаева по собственному желанию. решение приняли, т.к. вина не была доказана и расследование уголовного дела не завершено. Прокурор Татарстана предположил, что депутаты посчитали работу ведомств неквалифицированной, раз решили, что вина экс-руководителя района не доказана.

«У меня возникает вопрос к этим депутатам сейчас: а что вы скажете теперь мне, когда Камаев подписал досудебное соглашение со следствием и признал свою вину?» — заявил Альберт Суяргулов.

Фаила Камаева арестовали в апреле по подозрению в получении взятки от представителя одной из коммерческих организаций на 1,3 млн руб.

Прокуратура подавала иск в Набережночелнинский городской суд, в котором пыталась оспорить формулировку увольнения бывшего главы района Татарстана. Верховный суд вернул в суд Челнов иск об отставке Фаила Камаева.

Диана Соловьёва