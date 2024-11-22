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Мэрия Екатеринбурга увеличила количество платных парковок в центре города

Администрация Екатеринбурга опубликовала постановление, согласно которому количество платных парковочных мест в городе увеличится до 5376 мест. До этого в Екатеринбурге насчитывалось около 3 тыс. платных парковок.

Количество платных парковок в Екатеринбурге увеличится до 5376 мест

Количество платных парковок в Екатеринбурге увеличится до 5376 мест

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Количество платных парковок в Екатеринбурге увеличится до 5376 мест

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как следует из приложения к постановлению, в Ленинском районе будет располагаться наибольшее количество платных парковок (2204 места), Октябрьском — 1755 мест, Верх-Исетском — 560 мест, Железнодорожном — 386 мест, Кировском — 471 место.

Наибольшее количество парковок будет на следующих участках:

  • улица Шейнкмана, от улицы Куйбышева до улицы Малышева — 200 мест;
  • улица Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Малышева — 104 места;
  • улица Сакко и Ванцетти, от улицы Радищева до улицы Куйбышева — 115 мест;
  • улица Хохрякова, от улицы Куйбышева до улицы Радищева — 119 мест;
  • улица Белинского, от улицы Куйбышева до улицы Декабристов — 173 места;
  • улица Белинского, от улицы Куйбышева до улицы Энгельса — 168 мест;
  • улица Луначарского, от проспекта Ленина до улицы Малышева — 139 мест;
  • улица Антона Валека, от улицы Вайнера до улицы Маршала Жукова — 116 мест и другие улицы.

О том, что в Екатеринбурге планируют увеличить количество платных парковок, мэр города Алексей Орлов заявлял в июне. Тогда, отвечая на вопросы депутатов о транспортной реформе, он сказал, что число платных парковочных мест вырастет до 17 тыс. Напомним, стоимость платной парковки в городе уже повысили до 50 руб. в час.

Первые платные парковки в Екатеринбурге появились в 2014 году на ул. Попова и ул. 8 Марта. Плата за пользование машино-местами составила 30 руб. в час. За их неоплату установили штраф 1–3 тыс. руб. В 2020 году региональные власти получили право штрафовать автовладельцев за неоплату парковки, что ранее не позволял КоАП. В том же году законодательное собрание Свердловской области наделило административные комиссии муниципалитетов региона полномочиями по рассмотрению дел за неоплату парковок и за размещение автотранспорта на территории зеленых насаждений.

Анастасия Таначева

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