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Коммерсантъ FM
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ВТБ не исключил финансирования строительства еще двух атомных ледоколов

ВТБ (MOEX: VTBR) готов рассмотреть возможность участия в финансировании строительства пятого и шестого ледоколов серии 22220. Стоимость проекта составляет около 170 млрд руб., 85 млрд руб. из них — это кредитные средства. ВТБ ранее профинансировал строительство ледоколов серии 22220 на 44 млрд руб.

Валерий Лукьяненко

Валерий Лукьяненко

Фото: Пресс-служба ВТБ

Валерий Лукьяненко

Фото: Пресс-служба ВТБ

Заместитель президента—председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко отметил, что доставка по Северному морскому пути из стран Азии в Европу и обратно экономит до 40% времени. «Поэтому основная задача — обеспечить ритмичность грузоперевозок в условиях сложной ледовой обстановки»,— сказал топ-менеджер банка ТАСС. В рамках форума ВТБ «Россия зовет!» банк заключил соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития.

Ледоколы серии 22220 предназначены для работы в Северном Ледовитом океане. В составе Росатомфлота сейчас три таких ледокола: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». На верфях Балтийского завода строятся «Якутия» и «Чукотка».

О нехватке флота для Севморпути в нацпроекте по транспорту — в материале «Ъ» «Суда показали крепкую нехватку».

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