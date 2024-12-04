В Кургане до голосования депутатов допустили двух кандидатов на пост мэра

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Кургана зарегистрировала Антона Науменко и Дмитрия Жуковского в качестве претендентов. Информация появилась на сайте городской думы.

В конкурсе принимали участие три кандидата: временно исполняющий обязанности главы Кургана Антон Науменко, экс-депутат Курганской гордумы Яков Сидоров и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. По итогам отбора господин Сидоров не прошел в финальный этап.

В ближайшее время гордума проведет заседание, на котором депутаты проголосуют за предложенных комиссией кандидатов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», гордума проводила конкурс в закрытом режиме и ранее официально о претендентах не сообщала.

Виталина Ярховска