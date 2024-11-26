Комиссия получила тройку на экзамен

В Курганской городской думе прошел второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Конкурсная комиссия провела собеседования с тремя претендентами. На пост мэра, по данным СМИ, претендуют врио главы Кургана Антон Науменко, экс-депутат Курганской гордумы Яков Сидоров и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Гордума проводит конкурс в закрытом режиме и официально о претендентах не сообщает. Эксперты считают, что с высокой долей вероятности победит в конкурсе Антон Науменко. Нежелание раскрывать информацию о кандидатах эксперты объясняют попыткой избежать давления на участников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущего мэра Кургана Елену Ситникову обвиняют в преступной халатности, из-за которой погибли несколько человек

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Предыдущего мэра Кургана Елену Ситникову обвиняют в преступной халатности, из-за которой погибли несколько человек

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы города Кургана состоялся 26 ноября. По данным 45.ru и Ura.ru, в конкурсе участвуют исполняющий обязанности главы города Антон Науменко, бывший депутат Курганской городской думы Яков Сидоров и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский. Они прошли собеседования с членами конкурсной комиссии. Кандидаты представили программы развития Кургана, ответили на вопросы, высказали мнение о проблемах города, оценили работу предыдущих мэров.

На сайте гордумы о числе и именах кандидатов официально не сообщается. На неоднократные звонки “Ъ-Южный Урал”, как и на официальный запрос, в представительном органе самоуправления не ответили.

Антону Науменко 38 лет. С 2011-го по 2020 год работал в различных государственных учреждениях, в том числе возглавлял дирекцию эксплуатации и содержания спортивных объектов и управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области. После отставки и.о. мэра Кургана Анастасии Аргышевой он стал временным главой города и одновременно первым заместителем мэра.

Якову Сидорову 56 лет. У него есть опыт работы следователем в МВД и адвокатом. Впервые он был избран депутатом Курганской городской думы пятого и шестого созывов в 2009 и 2014 годах соответственно. Руководил фракцией КПРФ в гордуме. В 2022 году сдал мандат из-за конфликтов с однопартийцами.

Дмитрий Жуковский занял должность исполнительного секретаря курганского отделения партии «Единая Россия» в июне 2023 года. До этого он работал главным специалистом управления административной практики департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана.

Конкурсная комиссия 28 ноября организует заседание и решит, кого из кандидатов допустит для финального голосования депутатами Курганской городской думы.

Предыдущая градоначальница Елена Ситникова руководила администрацией с июля 2021 года по январь 2024-го. В конце декабря 2023-го была задержана правоохранительными органами, став фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность должностного лица, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»). Курганские СМИ тогда сообщали, что задержание Елены Ситниковой связано с лесными пожарами в регионе в мае 2023 года. Тогда сильнее всего от огня пострадали поселок Смолино, относящийся к Кургану, и село Юлдус Шадринского района. Агентство ТАСС заявляло примерно о 20 погибших и 13 пострадавших. Управление Следственного комитета РФ по Курганской области по этому факту возбуждало уголовное дело, считая, что на распространение огня в населенных пунктах региона в том числе повлияла халатность и невнимательность должностных лиц, которые вовремя не приняли меры пожарной безопасности.

За 2024 год это уже вторая попытка избрать главу Кургана.

В январе городская дума объявила конкурс по отбору кандидатов на освободившуюся после отставки Елены Ситниковой должность. На него заявились десять человек, в числе которых была исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева. Ее, а также директора Центра социального обслуживания №1 Олега Антропова и исполнительного секретаря курганского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Жуковского допустили до финального голосования. Однако избрание главы Кургана было перенесено на неопределенный срок. 27 апреля гордума приняла решение об отставке Анастасии Аргышевой. В мае конкурс по выбору мэра Кургана признали несостоявшимся, потому что оба кандидата отказались от участия. Освободившуюся должность исполняющего обязанности главы Кургана заняла заместитель мэра, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова. Но уже на следующей неделе она также подала в отставку. Новым врио главы Кургана стал Антон Науменко.

Политолог Александр Безделов считает, что основной претендент на победу в конкурсе — исполняющий обязанности главы Кургана Антон Науменко.

«Считается, что у него хорошие отношения с губернатором Курганской области, который видит в столице как раз “витрину региона” и активно привлекает в нее инвесторов и застройщиков, в том числе из других субъектов России. Мнение губернатора будет иметь основное значение для Курганской городской думы»,— поделился эксперт.

Александр Безделов также объяснил, что закрытость конкурса на должность главы города — это тенденция, которая наблюдается в последнее время и в других регионах. «Например, в Сургуте и Нефтеюганске была похожая история с полным отсутствием информации о кандидатах. Это такой общероссийский тренд на закрытость, который будет сохраняться и дальше. Причиной могут быть опасения, что публичность приведет к давлению на кандидатов и депутатов»,— подчеркнул господин Безделов. Эксперт отметил, что первый конкурс после отставки Елены Ситниковой не состоялся вовсе не по причине его публичности. На это повлияли «изменившиеся планы курганского правительства и самого губернатора».

Ольга Воробьева