Объемы стройки выросли на бумагах

Серьезное падение стоимости акций крупных застройщиков жилья спровоцировало высокую активность инвесторов по покупке их бумаг. В ноябре 2024 года объем торгов акциями «Самолета» стал максимальным за всю историю, а группы ПИК — с осени 2021 года. Часть текущих акционеров опасается кризиса на рынке жилья и продают свои пакеты, в то время как покупатели рассчитывают на рост котировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года объем торгов акциями ГК «Самолет» на Мосбирже составил 112 млрд руб., следует из данных биржевой платформы. Это максимальное значение с момента первичного размещения бумаг на бирже в конце 2020 года и почти вдвое превышает текущую капитализацию компании, которая днем 3 декабря составляла 59,8 млрд руб. Ранее рекордным был август 2023 года, когда показатель составил 30 млрд руб., а в этом году — сентябрь с объемом торгов на сумму 27,5 млрд руб.

С акциями ближайшего конкурента застройщика — ГК ПИК Сергея Гордеева — наблюдалась схожая динамика, но более сдержанными темпами. В ноябре 2024 года объем торгов составил 21,9 млрд руб., предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2021 года, когда показатель достиг 53,8 млрд руб., следует из данных Мосбиржи.

ГК «Самолет» и ПИК — крупные российские застройщики жилья по текущему портфелю проектов. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», объем текущего строительства «Самолета» составляет почти 5 млн кв. м жилья, ПИК — 4,1 млн кв. м. Далее с большим отрывом следует ГК ЛСР экс-сенатора Андрея Молчанова с показателем в 2,1 млн кв. м.

Рынок акций сейчас очень волатильный на фоне сложной макроэкономической повестки, а акции ГК «Самолет» исторически очень ликвидны из-за большой доли розничных инвесторов, пояснили “Ъ” в самой компании. В ПИК не ответили на запрос “Ъ”.

Спекулятивная активность вокруг акций «Самолета» и ПИК выросла из-за серьезного падения котировок, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. С 29 декабря 2023 года стоимость акций «Самолета» упала примерно в четыре раза, до 956,5 руб. на момент закрытия торгов 3 декабря, бумаги ПИК подешевели на 41%, до 394,2 руб. Инвесторы, как правило, покупают акции в такие моменты в надежде на рост котировок, поясняет эксперт.

Но в то же время ситуация у крупных девелоперов вызывает опасения инвесторов из-за снижения спроса на новостройки, и поэтому продавцы их бумаг также активны, добавляет он.

После завершения программы массовой льготной ипотеки по 8% в июне 2024 года застройщики ощутили снижение продаж. В июле—сентябре 2024 года на московском рынке новостроек в старых границах без учета элитного сегмента было зарегистрировано более 13 тыс. сделок суммарно на 722 тыс. кв. м, что меньше на 36% год к году, подсчитали в Nikoliers. «Самолет» в то же время сократил продажи первичной недвижимости по всей России на 45% год к году, до 233,9 тыс. кв. м, сообщали в компании. В ПИК такие данные за третий квартал пока не раскрывали.

Более серьезное падение стоимости акций у «Самолета» вызвано, в частности, новостным фоном, не исключает Сергей Суверов. В ноябре Forbes писал о возможной продаже крупного пакета акций компании. Держатели ценных бумаг могут воспринимать это как сигнал о возможных значительных корректировках в стратегии компании, что влияет на их инвестиционные решения и приводит к увеличению объемов торгов акциями, поясняет эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Однако в самой компании говорили, что «слухи о продаже доли в группе "Самолет" ее крупнейшим акционером Михаилом Кениным являются необоснованными».

Тем не менее кризисная ситуация на рынке жилья практически не сказалась на активности инвесторов с акциями других публичных застройщиков. Объем торгов акциями ГК ЛСР Андрея Молчанова в ноябре составил 5,2 млрд руб., что в несколько раз ниже рекордного для компании февраля, когда этот показатель достигал 22,3 млрд руб. У группы «Эталон» в ноябре показатель составил 670 млн руб., максимум в этом году был в феврале, когда было 2,46 млрд руб. В компаниях на запрос “Ъ” не ответили. Отличную динамику объемов торгов акциями «Эталона» и ЛСР от сделок с бумагами «Самолета» и ПИК Сергей Суверов объясняет более высокой ликвидностью акций последних. Тем не менее на динамике их стоимости это сказалось меньше. Стоимость бумаг ЛСР с 29 декабря 2023 года выросла на 8%, до 707,4 руб., «Эталона», напротив, снизилась на 39%, до 51,06 руб.

Падение продаж жилья в новостройках негативно скажется на финансовых результатах девелоперов в будущем, что сейчас и приводит к переоценке инвесторами текущей стоимости акций публичных компаний-застройщиков, считает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Роман Андреев. Ожидая падения продаж и чистой прибыли, а также снижения или отмены вероятных дивидендных выплат, инвесторы продают акции девелоперов, уменьшая их цену, резюмирует он.

Дарья Андрианова, Виталий Гайдаев