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Много пили и многих убили

Дело о резне в селе Деревянном слушается в суде

Как стало известно “Ъ”, в Верховном суде Карелии начался процесс по резонансному делу об убийстве семи человек в небольшом селе Деревянном. Все три фигуранта — ранее неоднократно судимые жители республики. Один из них отправился на СВО из колонии штурмовиком, а вернувшись домой лечить полученные в боевых действиях раны, совершил целую серию особо тяжких преступлений. В суде он признал вину в убийствах, категорически отрицая причастность к изнасилованиям, потому что такие преступления «не по понятиям». Несмотря на то что подсудимым грозят пожизненные сроки, все трое хотят отправиться на спецоперацию.

Максим Бочкарев (слева) и Игорь Софонов

Максим Бочкарев (слева) и Игорь Софонов

Фото: страница Игоря Софонова в VK

Максим Бочкарев (слева) и Игорь Софонов

Фото: страница Игоря Софонова в VK

Уголовное дело в отношении жителей Деревянного Максима Бочкарева и Александра Дмитриева, а также выходца из Карелии Игоря Софонова, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, проходят в Верховном суде республики в закрытом режиме. Это связано с тем, что помимо убийств, краж, уничтожения имущества им инкриминируются насильственные действия сексуального характера (ст. 105, 158, 167 и 132 УК).

По данным “Ъ”, от рассмотрения своего дела судом присяжных или коллегией из трех судей фигуранты отказались, предпочтя одного профессионального судью. Выслушав речь прокурора, свою вину они признали частично. Так, Игорь Софонов заявил, что причастен к убийствам и поджогам домов, но никого не насиловал, так как это «не по понятиям».

Отметим, что именно из-за Игоря Софонова, который в 2023 году, подписав в колонии, где он отбывал очередной срок, контракт с подразделением «Шторм Z», отправился на СВО, это дело получило огромный резонанс.

По данным СКР, летом того же года, получив ранения в ходе боевых действий, Софонов вернулся в Карелию, где должен быть пройти лечение и реабилитацию. Восстановительные мероприятия сопровождались пьянками — на очередную он отправился к друзьям в село Деревянное. Там в ночь на 1 августа и разыгралась трагедия.

Фигуранты, установило следствие, вскрыв дверной замок, проникли в частный дом в переулке Дружбы, где до смерти избили хозяина. Его родственника, пытавшегося помочь жертве, зарезали. Дом, чтобы скрыть следы преступления, они подожгли.

В другом доме они изнасиловали и убили женщину. Потом убили трех мужчин и устроили в здании поджог. После задержания злоумышленников один из них, Максим Бочкарев, полностью признал вину, дал показания на соучастников, что позволило ему заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. По некоторым данным, из материалов этой сделки следствие и узнало, что за несколько дней до массовой резни фигуранты изнасиловали и убили еще одну жительницу Деревянного, труп которой закопали на ферме.

Детей злоумышленники оставили в живых, они впоследствии участвовали в их опознаниях. Причем задержали убийц по горячим следам — они были настолько пьяны, что не только не сопротивлялись, но и толком не могли объяснить, почему совершили массовое убийство.

Впрочем, сделка с Бочкаревым, который до ареста состоял на учете с диагнозом «Острая интоксикация психостимуляторами с нарушением восприятия. Синдром зависимости от нескольких ПАВ (психостимуляторы, алкоголь, табак) 2-й стадии», в итоге была расторгнута, и он предстал перед судом в обычном, а не в особом порядке.

Кстати, перед этим он получил очередной срок за то, что в состоянии алкогольного опьянения похитил бутылку водки стоимостью 366 руб. из магазина, и, «игнорируя требования продавца вернуть похищенное», с места преступления скрылся.

Что касается Игоря Софонова, то он впервые сел за грабеж и убийство, еще будучи несовершеннолетним, в 2003 году. Но воспитательная колония, в которой ему дали шесть лет и четыре месяца, на молодого человека не повлияла. Вскоре после освобождения он получил три года за кражу, а потом год и шесть месяцев за восемь краж.

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Следует отметить, что все время, пока шло расследование последнего дела фигуранта, защита Игоря Софонова добивалась его освобождения из СИЗО под домашний арест и направления на лечение. В многочисленных ходатайствах говорилось, что сотрудничество обвиняемого со следствием «свидетельствует об отсутствии у него намерения каким-либо образом мешать ходу расследования уголовного дела». Также отмечалось, что судом не дано надлежащей оценки тому обстоятельству, что он принимал участие в специальной военной операции, получил ранение, «нуждается в проведении операции по удалению находящихся в теле осколков, а также в медицинской помощи в связи с имеющимся переломом челюсти». Интересно, что после ранения Софонов был помилован и получил удостоверение ветерана боевых действий. При этом военнослужащим он так и не числился — в противном случае дело должно было слушаться в военном суде.

По совокупности совершенных преступлений всем троим могут быть назначены пожизненные сроки. Однако, как отмечают представители защиты фигурантов, несмотря на то что людей с такими наказаниями стараются не допустить до участия в боевых действиях (на этот счет издан специальный межведомственный документ, регламентирующий порядок подписания контрактов с осужденными и подследственными), все трое уже высказали намерение стать штурмовиками.

Николай Сергеев

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Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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На фото: запуск ATACAMS из установки HIMARS

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Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

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Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» стреляют по позициям ВСУ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Награждение артиллеристов группировки войск «Центр» в честь Дня ракетных войск и артиллерии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Фото: U.S. Army

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В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

Фото: ВНИИ ГОЧС

Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа РСЗО «Град» в Белгородской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Служащий мобильной группы воздушного наблюдения в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

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Фото: Министерство обороны

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Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

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Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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