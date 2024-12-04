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Коммерсантъ FM
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В ChatGPT может появиться реклама

Компания OpenAI рассматривает возможность внедрения рекламы в чат-бот ChatGPT. В компании ищут новые источники дохода на фоне преобразования в коммерческую компанию.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Одним из основных источников дохода OpenAI является предоставление доступа к интерфейсу прикладного программирования (API), что позволяет разработчикам и организациям создавать свои продукты на базе ИИ, однако это не высокодоходный бизнес. Также компания продает корпоративные и индивидуальные лицензии на использование ChatGPT.

Ожидается, что расходы OpenAI в текущем году превысят $5 млрд при доходах в $4 млрд. С учетом этого в компании подбирают новые способы получения доходов от своих продуктов. В руководстве OpenAI не исключили, что при появлении других вариантов заработка появления рекламы в итоге удастся избежать.

Евгений Федуненко

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