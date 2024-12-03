Электронике припаяли плату

Принят закон, который повышает льготную ставку налога на прибыль для производителей радиоэлектроники на 5 процентных пунктов, до 8%, в 2025–2027 годах. Закон также продлевает комплекс мер по поддержке отечественной радиоэлектронной отрасли, однако участники рынка отмечают, что для развития производств более эффективной мерой могут быть программы субсидирования кредитной ставки, которые со следующего года будут свернуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Владимир Путин 29 ноября подписал федеральный закон №417, который повышает льготную ставку налога на прибыль в федеральный бюджет для компаний, которые включены в реестр организаций в сфере радиоэлектронной промышленности, с 3% до 8%. При этом ставка по отчислениям в региональные бюджеты осталась без изменений, на уровне 0%. Такой размер ставок будет действовать с 2025 по 2027 год.

В тексте закона уточняется, что налоговая льгота применяется в случае, если сумма доходов компании от деятельности в сфере радиоэлектроники (проектировка и разработка электронной компонентной базы; продажа оборудования для производства и т. д.) составляет не менее 70% от всех доходов организации.

Льготная ставка в 3% для налога на прибыль для компаний радиоэлектронной отрасли существует с 2022 года, а ее действие заканчивается в этом году. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые льготы для отрасли микроэлектроники, среди которых назывались пониженные тарифы по страховым взносам для компаний в размере 7,6% (см. “Ъ” от 24 сентября). Подписанный закон продлевает комплекс мер по поддержке отечественной радиоэлектронной отрасли. В конце ноября правительство направило дополнительные 18,5 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов производителям электронной техники, лимиты по которым ранее были исчерпаны (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года).

«Подписанный закон позволит компаниям реализовать планы по развитию, увеличить долю отечественной вычислительной техники на рынке и повысить ее технологическую независимость»,— считает глава АНО «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. В Yadro отказались от комментариев.

Сейчас в реестре организаций радиопромышленной отрасли находится несколько сотен компаний, объясняет источник “Ъ” на рынке электроники. По его словам, из-за введения такой налоговой ставки в 2025 году стоит ожидать увеличения количества компаний, который будут подавать заявки на включение в него, «так как в противном случае организации будут платить налог по общей ставке в 25%».

Василий Шпак, замглавы Минпромторга, «Российский газете» в августе. По длительности проекты по поддержке компаний достигают семи лет, охватывая весь жизненный цикл продукции.

«Выделенные ранее правительством 18,5 млрд руб.— это компенсация процентных ставок за 2023–2024 годы. На 2025 год все программы субсидирования банковского кредитования свернуты, растут общие расходы производителей (компоненты, фонд оплаты труда, энергия) и стоимость заемных средств»,— говорит первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов. Льготная ставка налога на прибыль не окажет такого же влияния на развитие отрасли, как в прошлые годы, считает он, и будет хорошо, если отрасль отработает в 2025 году без убытка.

Дмитрий Титов также отметил, что для расширения мер стимулирования отрасли необходимо «максимально расширить внутренний рынок для российских производителей и дать оборотные средства», например ограничив параллельный импорт электроники.

«Компенсация учетной ставки для производственного бизнеса имеет первостепенное значение, а развитие производства напрямую зависит от доступности кредитования. Налоговые льготы полезны, но в текущих условиях это не приоритет»,— добавляет источник “Ъ” среди производителей телеком-оборудования. Даже в условиях высокой стоимости денег и повышенных ставок производство может развиваться, однако для адаптации требуется два-четыре года. Это сложная задача как для бизнеса, так и для регуляторов, заключает он.

Алексей Жабин, Тимофей Корнев