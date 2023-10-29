В Москве перекрыта Лубянская площадь в связи с проведением акции «Мемориала»

В Москве полицейские перекрыли Лубянскую площадь и проходы к Соловецкому камню, сообщил Центр защиты прав человека (ЦЗПЧ) «Мемориал» (создан сотрудниками внесенного в реестр иностранных агентов и ликвидированного «Мемориала»). Сегодня, 29 октября, общество «Мемориал» проводит ежегодную акцию «Возвращение имен» в канун Дня памяти жертв политических репрессий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @polniypc Фото: @polniypc

«Мы впервые, пожалуй, придя к Соловецкому камню, увидели, что площадь оцеплена. Сегодня такое отношение к памяти о жертвах репрессий. Больше трех не собираться — это выглядит издевательством над памятью жертв»,— сказал председатель правления ЦЗПЧ «Мемориал» Ян Рачинский в ходе онлайн-трансляции возложения цветов к Соловецкому камню.

Участниками акции стали десятки людей, среди них — сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов, а также сотрудники посольств Австрии, Бельгии, Великобритании, США, Германии, Литвы, Латвии, Польши и Франции. «На площади стоит два автозака, две полицейские машины, сотрудники полиции будут пропускать людей через рамки, и только по три человека»,— говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

«Возвращение имен» — гражданская акция в память о жертвах политических репрессий советского времени, которая проходит с 2007 года. В 2020, 2021 и 2022 годах мэрия Москвы запрещала обществу «Мемориал» проводить акцию из-за ковидных ограничений.

Полина Мотызлевская