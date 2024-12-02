Аналитики назвали самые доступные предложения на рынке жилья в Сочи

Эксперты сочинского агентства недвижимости представили анализ предложений квартир в новостройках, готовых к сдаче до конца 2024 года. В их числе студия площадью 20,67 кв. м в микрорайоне Бытха, ее цена составляет 8,9 млн руб. Квартира находится на втором этаже 19-этажного дома и выставлена без отделки, пишут «Кубанские Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди однокомнатных квартир самая доступная находится в районе Макаренко на улице Пластунской. За жилье площадью 28,18 кв. м просят 11,7 млн руб. Квартира расположена на пятом этаже 12-этажного дома, он уже введен в эксплуатацию.

Среди «двушек» наилучший по стоимости вариант также находится в микрорайоне Бытха. За квартиру площадью 48,38 кв. м просят 18,2 млн руб. Квартира расположена на четвертом этаже 19-этажного дома, его планируют сдать в 2024 году.

Самая доступная трехкомнатная квартира со сдачей до конца года стоит 23,4 млн руб. Жилье площадью 65,5 кв. м находится на 10-м этаже жилого комплекса в микрорайоне Бытха.

По словам аналитиков, доступность жилья на курорте зависит от района и характеристик новостройки. Наиболее привлекательными остаются микрорайоны Бытха и Макаренко, заявляют эксперты. Среди преимуществ выделяют развитую инфраструктуру, удобные транспортные связи и выгодные цены.

Вячеслав Рыжков