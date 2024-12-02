Главные новости за 2 декабря. Сочи

В Сочи специалисты выявили рост спроса на корпоративные подарки. Аналогичную тенденцию эксперты обнаружили в Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Саратове. Лидерами по популярности среди компаний и предпринимателей из крупных городов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань.

Эксперты сочинского агентства недвижимости представили анализ предложений квартир в новостройках, готовых к сдаче до конца 2024 года. В их числе студия площадью 20,67 кв. м в микрорайоне Бытха, ее цена составляет 8,9 млн руб.

В Сочи полицейские ищут подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Сочи ушел из жизни 61-летний футболист и тренер академии ФК «Сочи» Евгений Владимирович Крюков.

Средняя стоимость посуточной аренды загородной недвижимости в Сочи на новогодние праздники (с 31 декабря по 8 января) составила 13 тыс. руб. в сутки. Чаще всего туристы снимают дома на четыре ночи, планируя заселение в компании из четырех человек.

Зимние пляжи Сочи за месяц посетили уже порядка 200 тыс. человек. Всего с начала года курорт принял более 7,5 млн туристов.

Конституционный суд РФ приступит к проверке конституционности ряда статей Гражданского кодекса и закона «О государственной недвижимости» по делу СНТ «Меркурий» в Сочи, где были изъяты земли Сочинского нацпарка.

В Черном море у берегов Сочи вторые сутки ищут пропавшего рыбака. Происшествие случилось днем накануне, 1 декабря, в море в 2 км от берега в Лазаревском районе курорта.

Сочи занял второе место среди городов Краснодарского края по объему привлеченных средств в рамках национальных проектов. В 2024 году сумма составила почти 3,8 млрд руб., что превышает 12% от общего объема финансирования в крае.