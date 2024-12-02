Скончался тренер академии ФК «Сочи» Евгений Крюков

В Сочи ушел из жизни 61-летний футболист и тренер академии ФК «Сочи» Евгений Владимирович Крюков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале академии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: академия ФК «Сочи» Фото: академия ФК «Сочи»

«Евгений Владимирович стал примером сразу для нескольких поколений игроков и до последнего продолжал заниматься любимым тренерским делом, обучая юных вратарей Академии футбольного клуба "Сочи". Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Евгения Владимировича»,— сказано в публикации.

Евгений Крюков родился в Рубцовске Алтайского края в 1963 году. Известен по выступлениям за клубы «Ростсельмаш» и «Жемчужина» Сочи. Завершив игровую карьеру, стал тренером. С 2011 года тренировал вратарей Паралимпийской сборной России.

За время своей карьеры провел 196 матчей в высшей лиге России. Рекордсмен среди вратарей «Жемчужины» по количеству игр в высшей лиге России — 136 матчей.

Вячеслав Рыжков