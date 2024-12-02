В Сочи вырос спрос на корпоративные подарки

В Сочи специалисты выявили рост спроса на корпоративные подарки. Аналогичную тенденцию эксперты обнаружили в Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Саратове. Лидерами по популярности среди компаний и предпринимателей из крупных городов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спрос на корпоративные подарки растет из-за приближающихся праздников, отмечают эксперты. Особенно популярны в 2024 году брендированные свечи и канцелярия, мед и чай с логотипом компании, футболки и календари с символом наступающего 2025 года.

Количество предложений от мастеров-изготовителей также выросло: предложений стало на 168% больше по сравнению с прошлым годом. Они предлагают широкий ассортимент товаров, в том числе светильники, новогодние шары и изделия с логотипами или фото от 990 руб. за штуку. Также популярны подарочные наборы из чая, свечей, сладостей и праздничных украшений по цене от 1,5 тыс. руб. за коробку.

Многие производители ограничивают прием заказов до середины декабря, чтобы успеть изготовить все товары в срок.

Мария Удовик