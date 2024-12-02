Полиция Сочи ищет двух подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью

В Сочи полицейские ищут подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Это Степа Галстян 1991 год рождения и Сасун Саргсян 1989 года рождения, сообщается в официальном Telegram-канале УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Если Вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (862) 269-22-00 или 8 (862) 269-28-00. Конфиденциальность гарантируется»,— обратились к гражданам в полиции. Детали преступления не уточняются.

«Ъ-Сочи» писал, что в море у берегов курорта вторые сутки ищут пропавшего рыбака. Происшествие случилось днем накануне, 1 декабря, в море в 2 км от берега в Лазаревском районе курорта — лодка перевернулась, один из двух рыбаков добрался до берега, а второй пропал.

Вячеслав Рыжков