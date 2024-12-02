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У берегов Сочи два дня ищут пропавшего рыбака

В Черном море у берегов Сочи вторые сутки ищут пропавшего рыбака. Происшествие случилось днем накануне, 1 декабря, в море в 2 км от берега в Лазаревском районе курорта, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Спасатели рассказали, что во время рыбалки резиновая лодка перевернулась: один из рыбаков пытался доплыть до уносимого течением плавсредства, но безуспешно. В течение нескольких часов мужчина плыл к берегу. Его товарищ потерялся из виду.

Сотрудники МЧС России на протяжении шести часов двумя плавсредствами обследовали акваторию моря от Свирского пляжа до санатория «Чемитоквадже». Параллельно спасатели АСС «Кубань-СПАС» вели поиск вдоль береговой полосы.

Утром в понедельник, 2 декабря, поиски продолжили. К операции привлекли вертолет. Обследована пляжная полоса и акватория моря на удалении от 5 до 10 км от берега. Поиски продолжаются. Ищут пропавшего в том числе спасатели на катере.

Вячеслав Рыжков

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