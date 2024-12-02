Около 200 тысяч человек посетили зимние пляжи Сочи

Зимние пляжи Сочи за месяц посетили уже порядка 200 тыс. человек. Всего с начала года курорт принял более 7,5 млн туристов, напомнили в пресс-службе министерства курортов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

По сравнению с прошлогодними показателями турпоток на курорте вырос на 5,5%. В осенне-зимний период на курорте открыты 55 объектов туристического показа и 33 зимних пляжа. В ноябре Сочи принял порядка 500 тыс. туристов, из них около 200 тыс. посетили зимние пляжи.

В министерстве отметили, что, наряду с отдыхом в горах, морское климатолечение остается одним из востребованных видов отдыха в осенний период. Общая протяженность зимних пляжей курорта в 2024 году составила около 10 км. Они работают каждый день с 9:00 до 17:00.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте аренда загородных домов на Новый год превысила 10 тыс. руб. в сутки. Чаще всего туристы снимают дома на четыре ночи, планируя заселение в компании из четырех человек.

Вячеслав Рыжков