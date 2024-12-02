Сочи получил 3,8 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2024 году

Сочи занял второе место среди городов Краснодарского края по объему привлеченных средств в рамках национальных проектов. В 2024 году сумма составила почти 3,8 млрд руб., что превышает 12% от общего объема финансирования в крае, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Одним из ключевых направлений стало обеспечение переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В многоквартирном доме на улице Тимирязева началась выдача квартир, а новоселье в доме на улице Доброй запланировано на конец года. Документы для оформления права собственности уже передали.

Финансирование также используют для модернизации системы ЖКХ. До конца года специалисты завершат строительство водопровода и канализации в ряде массивов Лазаревского и Адлерского районов, в том числе участки, предоставленные многодетным семьям. На 2025 год запланировали начало строительства разводящих сетей и магистрального водопровода в Адлере.

Как уточнил глава города, на курорте стартовала подготовка предложений для участия в национальных проектах 2025 года. Контроль за расходованием выделенных средств и соблюдением сроков остается на уровне.

«Ъ-Сочи» писал, что в Лазаревском районе курорта инвестировали более 420 млн руб. для обновления автопарка. Новые 32 автобуса будут ездить на экотопливе.

Мария Удовик