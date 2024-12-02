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Суд проверит конституционность изъятия земель в нацпарке Сочи

Конституционный суд РФ приступит к проверке конституционности ряда статей Гражданского кодекса и закона «О государственной недвижимости» по делу СНТ «Меркурий» в Сочи, где были изъяты земли Сочинского нацпарка. Пресс-служба суда сообщила о рассмотрении жалоб, касающихся вывода земель из оборота, пишет РБК Краснодар.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В центре внимания — ст. 12, 209 и 304 ГК РФ, а также ч. 5 ст. 1 закона «О государственной недвижимости». Жалобы связаны с оспариванием этих положений, которые, по мнению заявителей, нарушают их права. Один из спорных вопросов касается игнорирования фактического владения участками при рассмотрении дел в судах.

Согласно пресс-релизу суда, земельные участки для СНТ «Меркурий» были предоставлены еще в 1980-х годах с нарушениями. В 2021 году прокуратура признала отсутствие прав у владельцев на спорные земли, и суды поддержали эту позицию.

Руководитель Центра Конституционного правосудия Иван Брикульский отметил, что среди заявителей есть как члены СНТ «Меркурий», так и другие граждане. Он допустил взаимосвязь между поступившими жалобами и возбужденным уголовным делом против некоторых членов товарищества.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Федор Трусов добавил, что земельные участки арестованы более трех лет. Верховный суд уже отменил несколько решений в пользу прокуратуры, направив дела на новое рассмотрение.

Вячеслав Рыжков

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