Костин: под санкции Запада попали люди, которые Путина видели только по ТВ

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин рассказал о своих контактах с иностранным бизнесом. По его словам, сейчас общение с руководителями западных банков сошло на нет и он поддерживает связь в основном с теми, кто работает в частном бизнесе. Господин Костин отметил, что российский бизнес хотел бы изменения этой ситуации, но санкции Запада «просто так забыть не удастся».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы хотели бы, чтобы ситуация изменилась, но историческая память останется. У нашего бизнеса на Западе отобрали все. Под санкции попали люди, которые Путина только по телевизору видели. Такое просто так забыть не удастся, никто гарантии не даст, что это не повторится. Равно как и Центральный банк не забудет, наверное, про свои резервы. Поэтому восстановление доверия быстрым не будет»,— сказал господин Костин в интервью Reuters.

Глава банка также отметил, что на форуме «Россия зовет», который ВТБ проводит на текущей неделе, будет около 400 иностранных участников, в основном из Китая, Индии, Ирана, арабских стран. «Западников очень мало, в основном те, кто уже здесь, в России, осел»,— пояснил глава ВТБ.

Андрей Костин считает, что санкции с российского ЦБ не снимут быстро, а возвращения его золотовалютных резервов ждать не стоит. «Сейчас на Западе говорят: оплатим из резервов восстановление Украины. И нарисуют такой счет, что и резервов не хватит»,— сказал он.

На вопрос о том, может ли измениться ситуация в мире после вступления Дональда Трампа в должность президента США, господин Костин ответил, что не уверен. «Я уверен только в одном: скучно не будет»,— заявил он.

О последних санкциях США против российской финансовой инфраструктуры — в материале «Ъ» «Удар пришелся по расчетам».