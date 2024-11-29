Лидерам биатлона выдали несчастливые номера

Очередной розыгрыш Кубка мира по биатлону, открывающийся в эти выходные, интересен прежде всего изменениями в регламенте, которые уже называют «кошмаром» для ведущих спортсменов. Международный союз биатлонистов (IBU), чтобы добавить интриги соревнованиям и увеличить востребованность их трансляций, радикально скорректировал правила «посева» в спринте и индивидуальной гонке, заставив фаворитов уходить на дистанцию гораздо позже аутсайдеров. Чаще всего поздний старт означает выступление на уже разбитой трассе, а следовательно серьезную потерю скорости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женская гонка в рамках Кубка мира 2023/2024

Фото: Rick Bowmer / AP Женская гонка в рамках Кубка мира 2023/2024

Фото: Rick Bowmer / AP

В этот уикенд этапом Кубка мира в финском Контиолахти открывается новый международный сезон в биатлоне, давно вошедшем в число самых популярных зимних видов спорта. Отечественные биатлонисты до сих пор отстранены от участия в топовых соревнованиях из-за санкций, наложенных на них после начала специальной военной операции на Украине. Но даже российской публике, видимо, будет любопытно понаблюдать за тем, что происходит в Кубке мира. И точно не потому, что, например, ее волнует, сможет ли знаменитый норвежец Йоханнес Бё взять третий подряд и шестой в карьере приз. Причина в эксперименте, который решил провести IBU.

Эксперимент сводится, по сути, к одной корректировке в регламенте. Но она слишком важная.

IBU изменил порядок распределения стартовых номеров в тех двух личных гонках, в которых старт является раздельным, с фиксированным 30-секундным интервалом. Это спринт и индивидуальная гонка. Они наиболее массовые среди всех (количество участников, как правило, превышает сто человек, в то время как в масс-старте и гонке преследования оно ограничено 30 и 60 спортсменами). Кроме того, эти дисциплины имеют колоссальный «удельный вес» в программе Кубка мира. В общей сложности в ней у мужчин и женщин по 21 личной гонке: восемь из них — спринтерские, три — индивидуальные. Однако их итоги напрямую влияют и на две другие. В преследовании отобравшиеся в него уходят на дистанцию в соответствии с иерархией, сформированной предшествующим ему спринтом, и с теми отставаниями от лидера, которые в спринте получили. А критерием для отбора в масс-старт является количество набранных в Кубке мира очков.

В предыдущей версии регламента сильнейшим спортсменам разрешалось выбирать так называемую группу, в которой они хотят стартовать, то есть, по сути, временной интервал.

Теперь те, кто занимают первые 15 мест в рейтинге, выбора не имеют. Их выделили в «красную группу». Ее представителям достаются по итогам жеребьевки считающиеся поздними номера — в промежутке от 46-го до 75-го. А раньше всех будут начинать гонки биатлонисты со скромным бэкграундом.

Тем, кто хорошо разбирается в видах, связанных с бегом на лыжах, понятно, почему корректировка имеет огромное значение. Поздние номера никогда не пользовались спросом у ведущих биатлонистов. Дело в том, что при обычной для Западной Европы, принимающей львиную долю этапов Кубка мира, погоде, то есть с температурой около нуля градусов или чуть ниже, трасса после прохождения по ней десятков спортсменов становится разбитой, преодолевать ее гораздо сложнее.

IBU, впрочем, не скрывал, зачем пошел на эксперимент — из-за желания добавить состязаниям интриги, а их телевизионным трансляциям востребованности.

Если брать спринт, фактически «корневую» в биатлоне гонку, то они могут длиться около трех часов. Но на самом деле смысл следить за ходом состязания нередко пропадает уже в середине трансляции, после финиша сильнейших. Ведь вероятность того, что кому-то из аутсайдеров на плохой трассе удастся хотя бы приблизиться к их показателям, почти нулевая.

Между тем в мировом биатлонном сообществе аргументы IBU, кажется, не приняли. Возмущение в связи с экспериментом, который, скорее всего, резко ухудшает шанс элиты, высказали уже многие ее представители. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный олимпийский чемпион, величайший биатлонист в истории, в интервью TV2 предположил, что «сама по себе разница в состоянии трассы» может вылиться при прочих равных условиях, скажем, одинаковой по меткости стрельбе, в отставание в полминуты для того, кто стартует 75-м, от того, кому вручили 45-й номер. Стефан Бутье, директор французской команды, основной соперницы норвежской, охарактеризовал изменения в регламенте как «скандальные» и «сводящие на нет талант и достижения топовых спортсменов», обратив внимание на то, что, вводя их, IBU проигнорировал негативные отзывы двух своих комиссий — атлетов и тренеров. А некоторые издания, например Рroxcskiing, прогнозируют, что сезон может превратиться в «кошмар» для лидеров. Правда, IBU пообещал, что будет собирать мнения биатлонистов об эксперименте и, если он им не понравится, рассмотрит вопрос о возвращении к прежней схеме.

Алексей Доспехов