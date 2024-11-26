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Коммерсантъ FM
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Российского биатлониста оставили без золота

Допинговый процесс Евгения Устюгова приблизился к концу

Сложное и многослойное допинговое дело известного российского биатлониста Евгения Устюгова подошло к своему завершению после вердикта апелляционного подразделения Спортивного арбитражного суда (CAS). Оно отвергло апелляцию спортсмена на решение антидопингового подразделения CAS, которое признало Устюгова виновным в нарушениях, совершенных в первой половине прошлого десятилетия, на основании аномальных показателей его биологического паспорта. Евгений Устюгов наверняка потеряет золотую награду, добытую на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Кроме того, он уже почти лишился золота состоявшейся через четыре года Олимпиады сочинской — из-за обнаружения в организме конкретного запрещенного препарата оксандролон.

Евгений Устюгов с большой долей вероятности лишится золотой медали за победу в масс-старте на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере

Евгений Устюгов с большой долей вероятности лишится золотой медали за победу в масс-старте на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере

Фото: Сергей Киврин / Андрей Голованов, Коммерсантъ

Евгений Устюгов с большой долей вероятности лишится золотой медали за победу в масс-старте на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере

Фото: Сергей Киврин / Андрей Голованов, Коммерсантъ

Международный союз биатлонистов (IBU) и Biathlon Integrity Unit (BIU) — его департамент, отвечающий за целостность соревнований и честную конкуренцию,— сообщили о решении апелляционного подразделения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Оно рассматривало самый первый громкий допинговый случай, который попал в поле зрения сформированного в 2019 году BIU. В центре его находился Евгений Устюгов.

Устюгов в течение нескольких сезонов на стыке позапрошлого и прошлого десятилетий был лидером сборной России и настоящей суперзвездой мирового биатлона. А его пик пришелся на Олимпиаду в Ванкувере, состоявшуюся в 2010 году. Для отечественной команды она получилась кошмарной. С тремя золотыми наградами она впервые в истории не попала даже в первую десятку медального зачета: раньше такой исход невозможно было представить. Но именно для Устюгова она была вполне успешной. Он принес России одну из тех трех золотых наград, опередив всех в масс-старте. Кроме того, Устюгов был в составе российской эстафетной четверки, взявшей в Ванкувере бронзу.

Через четыре года уже на домашней для него Олимпиаде в Сочи Евгений Устюгов, неоднократно занимавший призовые места на топовых соревнованиях — чемпионатах мира и этапах Кубка мира, добавил в послужной список еще одно золото главного в спорте соревнования. Оно было добыто в эстафетной гонке, вошедшей в число ярчайших эпизодов сочинских Олимпийских игр.

Вскоре после них Евгений Устюгов карьеру завершил, а потом у него начались серьезные проблемы.

С 2016 года российский спорт переживал грандиозный допинговый кризис, нанесший ему колоссальный урон. А Устюгов превратился в его заметного персонажа. По сути, он оказался фигурантом сразу двух допинговых дел.

В одном он вместе со Светланой Слепцовой, когда-то ведущей российской биатлонисткой, входившей в сборную вместе с Устюговым, обвинялся в употреблении запрещенного препарата — оксандролона — на основании сведений из переданной Россией Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базы данных Московской антидопинговой лаборатории. CAS в сентябре этого года, отклонив апелляцию двух спортсменов, подтвердил позицию IBU, применившего к ним санкции. В них входило аннулирование результатов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, показанных в 2013 и 2014 годах. Оно имело принципиальное значение. Дело в том, что неприятным последствием допингового кризиса была потеря Россией ряда сочинских олимпийских медалей, завоеванных очутившимися под подозрением из-за разоблачений спортсменами. Первоначально у сборной России пытались отнять 13 призовых мест; однако после обращения в CAS удалось вернуть большую их часть — девять. При этом до последнего момента в перечне отнятых наград значились всего два золота, добытые бобслеистами. Это означало, что официально Россия продолжает удерживаться на верхушке в медальном зачете, опережая норвежцев по «дополнительному показателю» — общему числу попаданий на подиум. История с Евгением Устюгова, отнимая у российской команды эстафетное золото, опускала ее с оставшимися десятью высшими наградами на вторую позицию.

Второй случай был сложнее. Еще до того, как в его деле возник оксандролон, у Евгения Устюгова обнаружили аномалии в биологическом паспорте, фиксирующем различные показатели организма спортсмена на протяжении карьеры.

Прежде всего речь шла о стабильно высоком уровне гемоглобина, иногда свидетельствующем о приеме запрещенных препаратов или проведении запрещенных процедур. Сам Устюгов настаивал на том, что причиной аномалии были «мутации» и отклонения, свойственные и многим его родственникам. Эту версию поддерживали и специалисты — например, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. Они считали, что к спортсмену нельзя применять наказание. Однако IBU и антидопинговое подразделение CAS дисквалифицировали Евгения Устюгова на четыре года и аннулировали его результаты уже в период с января 2010 по середину 2014 года.

Спортивный арбитражный суд лишил Россию первого места на сочинской Олимпиаде

На него пришлась и ванкуверская Олимпиада. Таким образом, биатлонная структура отняла у Устюгова и ее награды, сделав, так вышло, подарок великому французскому биатлонисту Мартену Фуркаду. В канадском масс-старте Фуркад, в то время еще совсем молодой, финишировал вторым за Устюговым. Затем, в 2014 году в Сочи и в 2018-м в Пхёнчхане, француз, покинувший спорт во время пандемии коронавируса, выиграл пять олимпийских золотых медалей. Судя по всему, вскоре у него будет и шестой титул.

Правда, у Евгения Устюгова еще остается возможность оспорить санкции по обоим делам — в Верховном суде Швейцарии (он успел обратиться в эту инстанцию по решению в связи с оксандролоном). Но это в любом случае шанс призрачный. Швейцарский суд рассматривает при апелляциях на вердикты CAS лишь процедурные нюансы, а отменяет их очень редко. За минувшие десять лет резонансных отмен было всего две. В 2007 году аргентинский теннисист Гильермо Каньяс добился ее, доказав, что CAS, принимая решение о его 15-месячной дисквалификации, нарушил право спортсмена на дачу показаний.

В 2020 году примеру Каньяса последовал знаменитый китайский пловец Сунь Ян. Трехкратного олимпийского чемпиона отстранили аж на восемь лет за саботаж процедуры взятия у него внесоревновательной пробы.

Адвокаты Сунь Яна убедили суд в том, что председатель судебного состава CAS, слушавшего дело, бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини неоднократно нелестно высказывался о китайцах в социальных сетях и не был беспристрастным. Впрочем, после пересмотра дел и теннисист, и пловец все равно получили дисквалификации.

Алексей Доспехов

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