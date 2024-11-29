«Коляда-театр» отменил гастроли в Москве из-за требования заменить актера

Директор и режиссер екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда отменил спектакли в Москве после требования заменить артиста театра, вокалиста рок-группы «Курара» Олега Ягодина из-за его антивоенных высказываний, сообщил господин Коляда на своей странице «ВКонтакте».

Он сообщил, что почти все билеты на представления «Коляда-театра» в театральном центре «На Страстном» к этом моменту уже были раскуплены, Олег Ягодин должен был участвовать в девяти спектаклях. «Мне сегодня позвонили из Москвы и сообщили, что им туда, в центр "На Страстном", позвонили из "компетентных органов" и потребовали, мол, либо отменяйте гастроли "Коляда-Театра" в Москве, либо пусть Коляда заменит во всех спектаклях Олега Ягодина, мол, он дискредитировал Вооруженные силы РФ. Но я не буду этого делать. Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что своих не бросают, понимаете?»,— объяснил директор театра. Он также добавил, что один из «больших начальников» сказал ему, что деятельность актера в регионах никого не интересует, но в Москве он не должен выступать.

По словам Николая Коляды, он работает с Олегом Ягодиным с 1994 года. Согласно официальному сайту «Коляда-театра», он играет в там с 2004 года, исполнял главные роли в спектаклях по пьесам Шекспира и многих других, удостоен десятка театральных наград.

Напомним, в 2022 году Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Олега Ягодина на 40 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Поводом послужили высказывания музыканта со сцены на фестивале Ural Music Night. Летом этого года «Курара» переносила концерты в разных городах России, концерты в Москве и Екатеринбурге были отменены. По данным Baza, группа попала в список из 32 артистов, которых не рекомендуют привлекать к выступлениям.

Ирина Пичурина