«Ароса-логистика» купила «Зельгрос Россию» у ее австрийского акционера

Австрийские собственники розничной сети Selgros продали свою российскую сеть. Компания «Ароса-логистика» приобрела у австрийской MCCR Beteiligungs GmbHh 100% долю в группе компаний «Зельгрос Россия», владеющей гипермаркетами Selgros Cash&Carry, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Также в сделку вошла дистрибуторской компании российской сети Global Foods. Сумма сделки не раскрывается. Ранее «Ъ» писал о начале сделки.

Смена собственника одобрена антимонопольной комиссией и правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в России. Бренды «SelgrosCash & Carry» и Global Foods продолжат работать под своими названиями. Бенефициар «Ароса-логистика» Василий Цветков отметил, что сделка позволит компании расширить бизнес в сегменте HoReСa и стать национальным игроком на российском рынке.

Сеть Selgros основана в 1990 году в Германии в формате мелкооптовой торговли (cash & carry). В России она работает с 2006 года и сейчас насчитывает 11 магазинов в Москве и ряде регионов. Ритейлер на 77-м месте среди FMCG-сетей РФ по версии Infoline. Ее выручка в первой половине 2024 года, по подсчетам аналитиков, составила 4,8 млрд руб., сократившись на 12% год к году.

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