Больше социологии, хорошей и разной

Как стало известно “Ъ”, в администрации президента (АП) работают над обновлением ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов. В них будет больше социологически измеряемых параметров, поясняют источники “Ъ”, осведомленные о ходе этой работы. Сейчас по ряду KPI главы регионов отчитываются цифрами статистики, а в АП хотели бы знать, как изменения на местах оценивают сами граждане. Предполагается, что обновленный KPI будет зафиксирован указом президента. Так как губернаторы — это избираемые публичные политики, их действительно стоит оценивать не только по объективным статистическим показателям, но и по тому, как люди воспринимают работу региональных властей, согласен эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые показатели эффективности губернаторов должны учитывать не только объективные данные о надоях, но и субъективное мнение граждан о том, как изменилась их жизнь

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Новые показатели эффективности губернаторов должны учитывать не только объективные данные о надоях, но и субъективное мнение граждан о том, как изменилась их жизнь

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Последний раз KPI для губернаторского корпуса обновлялись в 2021 году. Тогда указом президента «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц» было зафиксировано 20 параметров, по которым должны оцениваться главы регионов.

По каким показателям оценивают губернаторов Регламент Действующий перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и органов исполнительной власти регионов был утвержден указом президента Владимира Путина от 4 февраля 2021 года. Он включает 20 пунктов: Доверие к власти (доверие к президенту РФ и главам субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей развития). Численность населения субъекта РФ. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Уровень бедности. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Уровень образования. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Число посещений культурных мероприятий. Количество семей, улучшивших жилищные условия. Объем жилищного строительства. Качество городской среды. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам. Качество окружающей среды. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. «Цифровая зрелость» органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.

Социологически измеряется только первый из них — доверие к власти, «уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей развития». В рамках этого параметра изучается доверие как к региональным, так и к федеральным властям, включая президента. Динамика этого показателя играет очень важную роль при принятии решения о пролонгации полномочий губернатора или о его отставке. За то, как рассчитывать этот параметр, отвечает сама АП, а его оценка, по сведениям “Ъ”, проводится, в частности, на основе «Георейтинга» фонда «Общественное мнение» (закрытое исследование во всех регионах РФ). Кроме того, у АП есть и другие социологические службы, к услугам которых она может прибегать для оценки доверия. Свои закрытые замеры проводит и ФСО.

Большинство остальных показателей рассчитываются статистически, а методику их оценки определяет правительство своим постановлением. Среди них, например, уровень бедности, количество семей, улучшивших жилищные условия, качество городской и окружающей среды, состояние дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, «цифровая зрелость» органов госвласти и т. д. (см. справку).

Теперь же в Кремле считают, что социологической оценкой следует подкрепить и статистические показатели.

Как ранее сообщал “Ъ”, в АП планируют ввести социологический KPI для оценки нацпроектов, и логика в обоих случаях похожая: как поясняют источники “Ъ”, оценку городской среды, дорог, доступности жилья, культурной инфраструктуры нельзя проводить в отрыве от мнения граждан. Региональные власти могут давать хорошие отчеты по статистике, но обычным гражданам все эти блага могут казаться недоступными или просто не улучшающими их жизнь (например, жилья может строиться много, но людям оно недоступно из-за высоких цен). Поэтому важно спрашивать их об удовлетворенности инфраструктурой, говорят собеседники “Ъ”.

Еще один источник, близкий к АП, отмечает, что там действуют в соответствии с поручениями президента, которые он дал в своем февральском послании Федеральному собранию. «Хочу подчеркнуть: главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных денег. Главное — это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь»,— заявил тогда Владимир Путин.

Предполагается, что обновленные KPI для губернаторов вскоре будут закреплены официальными документами, в том числе указом президента.

Кроме того, о них расскажут на специальном семинаре для вице-губернаторов — наличие таких планов подтверждает осведомленный федеральный чиновник.

Напомним, что в правительстве, как сообщал “Ъ”, стараются избегать оценочных социологических показателей вроде «удовлетворенности населения» при оценке работы чиновников, объясняя это невозможностью объективной верификации подобных цифр. Однако политолог Алексей Макаркин подчеркивает, что губернаторы все-таки являются избираемыми политиками и непосредственно работают с гражданами, а значит, как минимум в их случае такой подход к оценке вполне оправдан. «Например, когда решается, баллотироваться ли губернатору на новый срок, цифры могут быть хорошими, а восприятие — не очень. И при принятии таких решений это надо учитывать»,— поясняет эксперт.

Он напоминает, что в новейшей истории России уже был прецедент, когда избиратели голосовали за чисто технического кандидата, лишь бы не поддерживать губернатора, это случилось в 2018 году во Владимирской области — где как раз со статистикой у действующего главы региона Светланы Орловой все было хорошо, но избиратели проголосовали за выдвиженца ЛДПР Владимира Сипягина. Кроме того, в соцопросах рядовой гражданин оценивает, что изменилось именно для него, а не общие макроэкономические показатели, отмечает господин Макаркин, подобная оценка, может быть, и не всегда объективна, но играет свою роль в политике и на выборах. «В любом случае расхождение между статистическим показателем и оценкой со стороны населения — это повод для того, чтобы разобраться и провести дополнительное исследование»,— резюмирует политолог.

Андрей Винокуров